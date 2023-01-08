اعتقال صينيي الجنسية حاولا التسلل إلى حقل نفطي جنوبي العراق

شفق نيوز/ القت السلطات العراقية، يوم الأحد، القبض على متهمين اثنين صينيي الجنسية حاولا التسلل الى حقل نفطي في محافظة ميسان.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بتوجيه ومتابعة مباشرة من قبل مدير عام شرطة الطاقة اللواء الركن ظافر نظمي جمال وباشراف من قبل امر لواء القوة الضاربة العميد الحقوقي اياد قاسم ناصر القى الفوج الثاني وبالتنسيق مع الفوج الثالث عشر لمديرية شرطة نفط الجنوب القبض على متهمين اثنين صينيي الجنسية كانا يرومان الدخول الى حقل الحلفاية النفطي في محافظة ميسان".

ولفت الى ان "المتهمين لا يحملان اي تصاريح امنية للدخول الى الحقل حيث تم تسليمهم الى مركز الشرطة المحلية ضمن قاطع المسؤولية تمهيداً لاكمال الاجراءات القانونية اللازمة".