اعتقال صيدلانيين حاولا اغتصاب مرافقة مريضة داخل مستشفى حكومي في بغداد (تعديل)

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم الثلاثاء، إلقاء القبض على صيدلانيين حاولا اغتصاب مرافقة مريضة داخل مستشفى الكندي الحكومي وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه تمّ القاء القبض على الصيدلانيين (ا.ع.خ.ا) و(ع.م.ع) لمحاولتهما اغتصاب مرافقة المريضة تُدعى (ا.ك.ر) بعد استدراجها من صالة الجراحة النسائية التي ترقد فيها ليكتشف ذوو المريضة ذلك وتحصل مشاجرة فيما بينهم انتهت بتدخل القوات الامنية واعتقال الصيدلانيين في مستشفى الكندي ببغداد.