اعتقال صحفيين في منطقة شهدت توتراً أمنياً في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم السبت، بأن قوات امنية اعتقلت ثلاثة صحفيين اثناء محاولتهم تغطية حدث أمني غربي المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "قوات أمنية اعتقلت، ظهر اليوم، صحفيين اثنين يعملان لدى قناتي (إن ار تي وكركوكTV) وآخر يعمل لدى وكالة الاناضول التركية، اثناء تواجدهم في منطقة شحل، بناحية سركران التابعة لقضاء الدبس، غربي محافظة كركوك".

وأوضح المصدر، أن "قوات أمنية اقتادت الصحفيين الى أحد المراكز الامنية دون معرفة الاسباب".

وشهدت المنطقة اعلاه، اول امس الخميس، هجوماً، أسفر عن مقتل جندي عراقي وإصابة 7 مدنيين بجروح، فيما كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ناصر هركي، عن انسحاب قوات الجيش العراقي من المنطقة على خلفية الهجوم، وذلك قبل أن تعود إلى المنطقة مجدداً.

وجاء حديث هركي لوكالة شفق نيوز بعد قيامه، أمس الجمعة، بجولة ميدانية في المنطقة التي شهدت هجوما لداعش في ناحية سركران التابعة لقضاء الدبس.

وقال هركي إن قوات الجيش التي تتولى تأمين المنطقة انسحبت على خلفية الهجوم، وهو ما أثار مخاوف الأهالي ودفع البعض إلى النزوح خشية تعرضهم لهجمات أخرى.

في الأثناء، أفادت قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، بـ"عدم صحة المعلومات التي تناقلتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بإخلاء عدد من مقراتها"، مبينة أنها "معلومات كاذبة ويروجها من يسعى لدعم الانشطة الارهابية".

وأضافت في بيان أنها "ستقيم دعاوى بالمحاكم المختصة بتهمة ارباك الوضع الامني في المحافظة".