اعتقال أصحاب مكاتب صرافة في أكبر بورصات الدولار وسط بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني،يوم السبت، بمداهمة بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين وسط العاصمة بغداد، واعتقال مجموعة من أصحاب مكاتب تصريف الدولار "لاحتكارهم تصريف العملة".

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، إن قوة من الأمن الاقتصادي أجرت، صباح اليوم، ممارسة امنية في بورصتي الكفاح و الحارثية في بغداد، للبحث عن عصابات المتاجرة برفع سعر العملة والاحتكار، مبينا أن القوة اعتقلت عددا من أصحاب مكاتب الصرافة.

وأوضح المصدر، أن المداهمة تخللتها عملية كر وفر من قبل أصحاب مكاتب الصرافة والعاملين فيها، نافيا حدوث أي اشتباك مسلح كما نقلت بعض مواقع التواصل.

واليوم، حذر المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، من خطورة انهيار الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي، مشيرا الى احتمالية ازدياد أعداد العاطلين عن العمل وتوقف الكثير من المشاريع الخاصة.

وتشهد الاسواق العراقية ارتفاعا مستمرا بأسعار المواد الغذائية والسلع الإنشائية نتيجة تواصل ارتفاع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي، الذي تعدى اليوم 165 الف دينار لكل 100 دولار.