اعتقال صانع المحتوى الموصلي الشهير "أبو جنة" للتحقيق بمصدر أمواله

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، مساء اليوم الأحد، باعتقال صانع المحتوى الشهير "أبو جنة" للتحقيق معه بشأن مصادر الأموال والهدايا التي يظهر وهو يوزعها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "التحقيق يتركز على مصادر الأموال والهدايا التي يقدمها أبو جنة في مقاطع الفيديو، وليس على المحتوى الذي يقدمه".

وبين أن "صانع المحتوى يظهر في تسجيلات متداولة وهو يوزع سيارات حديثة وعجلات ومبالغ مالية وهدايا متنوعة".

وأضاف أن "أبو جنة يمتلك معملاً للجبس ومنتجات غذائية تحمل اسمه التجاري"، مشيراً إلى أن "التحقيقات جاءت بعد تداول أحاديث وأوساط شعبية تتساءل عن مصادر الأموال وطبيعة الإنفاق الظاهر في مقاطع الفيديو".

وأكد المصدر أن "الجهات المختصة مستمرة بإكمال التحقيقات والإجراءات القانونية المتعلقة بالملف".