اعتقال صاحب شركة "وهمية" تقوم بعمليات التحويل المالي للدولار خارج العراق

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، اعتقال صاحب شركة وهمية تقوم بعمليات التحويل المالي (الدولار) خارج العراق.

جاء ذلك بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود هذه الشركة في بغداد، بحسب بيان لوكالة الاستخبارات ورد لوكالة شفق نيوز.

ووفق البيان، شُكل فريق عمل استخباري من قبل مديرية مكافحة الجريمة المنظمة المقر العام وتوابعها في بغداد الكرخ ومداهمة الشركة، ومن خلال التفتيش والتحري تبين تحويل مبلغ أكثر من (5) ملايين دولار خارج العراق (خلافاً للقانون) من قبل المتهم صاحب الشركة الوهمية.

وأضاف البيان: "بناءً على موافقات قضائية أصولية تم إلقاء القبض على صاحب الشركة وإيداعه التوقيف وفق المادة (36) من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".

في سياق آخر، ضبطت شرطة كركوك 2.700 غم من المواد المخدرة داخل إحدى بنايات شارع المحافظة القديم، وذلك بعد ورود معلومات من مصادر موثوقة لقيادة الشرطة.

وبحسب بيان للشرطة، ورد للوكالة، جرى تشكيل مفرزة من مركز شرطة القورية وبإشراف مدير قسم البلدة للتأكد من المعلومات الواردة، وتم ضبط مواد مخدرة تقدر بـ (2) كيلو و (700) غم في أحدى البنايات في شارع المحافظة القديم.