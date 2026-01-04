اعتقال صاحب شركة وامرأة اعتديا على عاملة "إثيوبية" في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بإلقاء القبض على رجل يعمل صاحب شركة للعمالة الأجنبية وامرأة في منطقة الكرادة وسط بغداد، على خلفية الاعتداء على إحدى العاملات.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "صاحب الشركة والمرأة أقدما على ضرب عاملة إثيوبية الجنسية كانت تعمل لدى صاحب الشركة، وذلك ضمن منطقة الكرادة".

وأضاف أن "الضرب أسفر عن إصابة العاملة بجروح وكدمات في اليدين والقدمين"، مبيناً أنه "تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج".