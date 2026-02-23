اعتقال شيخي عشيرتين بعد نزاع مسلح أودى بحياة شخص جنوبي العراق

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني، ليل الاثنين- الثلاثاء بإلقاء القبض على شيخي عشيرتين وعدد من المتنازعين إثر اندلاع نزاع عشائري مسلح في قضاء القرنة شمالي البصرة، أسفر عن مقتل مواطن.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "قوة أمنية مشتركة من شرطة القرنة ومكافحة الإجرام، بإسناد من فوج طوارئ شمال البصرة، تحركت فور تلقيها المعلومات إلى موقع الحادث، وفرضت طوقاً أمنياً مشدداً لمنع اتساع رقعة الاشتباكات".

وأضاف أن "العملية انتهت باعتقال شيخي العشيرتين المتنازعتين وثمانية متهمين آخرين من المتورطين في النزاع، إلى جانب ضبط أسلحة نارية جرى استخدامها خلال الحادث".