اعتقال شخص ينتحل صفة عميد في وزارة الدفاع جنوب بغداد

شفق نيوز/ أفادت مديرية مكافحة اجرام بغداد يوم الأربعاء إلقاء القبض على متهم ينتحل صفة ضابط في وزارة الدفاع جنوب بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مفارز مكتب مكافحة اجرام الدورة تمكنت من القاء القبض على متهم قام بانتحال صفة ضابط برتبة عميد في الجيش العراقي أثناء إجراء الممارسات الأمنية المفاجئة ضمن قاطع المسؤولية.

وأوضح البيان بأن المفرزة قامت بإيقاف عجلة من نوع دوج أبيض اللون بدون لوحات مرورية وعند طلب الأوراق الخاصة بالعجلة أدعى المتهم بأنه ضابط برتبة عميد في الجيش العراقي وبعد مطالبته بالهوية الرسمية قام بإبراز هوية تبين انها مزورة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق المتهم وتوقيفه وفق القرار ١٦٠ ق.ع .

من جهتها قالت قيادة عمليات بغداد في بيان اليوم، ان الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من تحرير مختطف وإلقاء القبض على اثنين من الخاطفين.