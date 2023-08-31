اعتقال شخص يحرض ضد المرجعيات الدينية ويدعو لإلغاء "التقليد"

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع في وزارة الداخلية، يوم الخميس، بإلقاء القبض على شخص ينتمي لحركة "منحرفة" يرّوج منشورات تحريضية ضد المرجعية الدينية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية مشتركة من أفواج طوارئ بغداد الرصافة والأمن الوطني، ومن خلال المتابعة والمراقبة المستمرة نصبت كميناً محكماً واعتقلت شخصاً تولد 1997 من الحركات السلوكية المنحرفة".

وبين أن "القوة اعتقلته بالجرم المشهود داخل محل والده في شارع المغرب بمنطقة الأعظمية وسط بغداد، وهو يقوم بطبع وتوزيع منشورات متطرفة ضد المرجعية الدينية تدعو لعدم تقليد المراجع، وضبطت بحوزته 88 كراساً كل واحد منها من ثلاث أوراق، وكذلك جهاز استنساخ".