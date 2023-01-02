اعتقال شخص يبيع بطاقات خليجي 25 بـ8 أضعاف سعرها في البصرة

شفق نيوز/ ألقى جهاز الأمن الوطني، يوم الإثنين، القاء القبض على شخص يقوم ببيع بطاقات دخول خليجي (25) في السوق السوداء بثمانيةِ أضعاف سعرها.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "إستناداً إلى معلومات استخبارية ومناشدات وجهها المواطنين إلى جهاز الأمن الوطني تُفيد بوجود حالات استغلال لبطاقات الدخول إلى بطولة خليجي(25) تمكنت مفارز الجهاز في محافظة البصرة وبعد استحصال الموافقات القضائية من إلقاء القبض على أحد الأشخاص عند قيامه ببيع تلك البطاقات بمبالغ مالية تصل لثمانية أضعاف سعرها المحدد، كما وضُبط بحوزته أكثر من (24) بطاقة كان يحاول بيعها".

واشارت الخلية الى "إحالة المتهم مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق القانون".