اعتقال شخص وملاحقة 10 آخرين تناوبوا على اغتصاب شاب شرقي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم الأحد، بإلقاء القبض على شخص قام مع 10 آخرين على اغتصاب شاب في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أنه تم إلقاء القبض على شخص اقدم على استدراج واغتصاب شاب مواليد العام 1998 في احدى ازقة منطقة "كسرة وعطش" في مدينة الصدر شرقي بغداد بالاشتراك مع 10 أشخاص آخرين حسب ادعاء الشاب المغتصَب".

وأضاف المصدر، أنه تم إيداع الشاب المغتصِب (الفاعل)، والمغتصَب (المفعول به) بالتوقيف واتخاذ الاجراءات الاصولية بحقهما، مشيرا إلى أن القوات الامنية تجري عملية تحقيق وتحر للتوصل الى بقية المتهمين من اجل اعتقالهم.