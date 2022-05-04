اعتقال شخص مشتبه بإطلاقه صاروخاً على بناية سكنية ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، باعتقال شخص اشتبه به القوات الامنية بمسؤوليته عن إطلاق صاروخ استهدف بناية سكنية في منطقة أبو نؤاس وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الاعتقال جرى قرب ساحة مظفر شرق العاصمة بغداد، من دون إعطاء تفاصيل أكثر.

وفي وقت سابق من اليوم افاد مصدر أمني، بسقوط صاروخ محلي الصنع في شقق الطاقة ضمن شارع ابو نؤاس وسط بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، "بحسب المعلومات الأولية فإن الصاروخ كان في طريقه صوب المنطقة الخضراء، لكنه أخطأ هدفه ساقطاً على عمارة سكنية، من دون التسبب بإصابات بشرية تذكر.

وأضاف أن القوات الامنية عثرت على منصة لاطلاق الصواريخ قرب مركز شرطة الثورة/ حي الامانة