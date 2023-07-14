مصرع طفل وانتحار شاب واعتقال شخص قام بتسليب 10 آلاف دولار من آخر في بغداد

شفق نيوز/ أفادت مكافحة الإجرام في بغداد، يوم الجمعة، بإلقاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (10000) دولار أمريكي ضمن منطقة باب الشيخ وسط العاصمة.

ووفقا لبيان صادر عن المكافحة اليوم، فإن العملية تمت بعد أن استنجد المشتكي بمفارز مكتب باب الشيخ لمكافحة الإجرام حول تعرضه لسرقة مبلغ مالي وتهديده بأسلحة جارحة، ليتم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث.

وأضاف البيان أنه بعد التحري وجمع المعلومات أثمر بالتوصل إلى المتهم والقبض عليه، وتم تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 444 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل.

في غضون ذلك قال مصدر امني مسؤول لوكالة شفق نيوز، إن طفلا لقي حتفه بعد تعرضه لحادث دهس من قبل دراجة نارية نوع (بطحة) يستقلها شخصان ضمن قضاء النهروان، وتمكنا من الفرار الى جهة مجهولة

وفي حادث اخر، ذكر المصدر أنه وردت معلومات بوجود حادث قتل ضمن منطقة شارع فلسطين شرقي بغداد حيث تم التوجه الى مكان الحادث تبين وجود شاب يستقل "تُك تُك مقتول وبجانبه سلاح نو مسدس

ووفقا للمصدر فإنه تم الرجوع الى كاميرات المراقبة ضمن مقتربات الحادث إذ تبين بأن الحادث عبارة عن انتحار صاحب التك تك باسلوب اطلاق النار على نفسه.