اعتقال شخص سرق 31 مليون دينار مع ذهب وآخر انتحل صفة رئيس حكومة محلية بمحافظتين

شفق نيوز/ أفادت مديرية مكافحة الإجرام في بغداد، يوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على متهم قام بسرقة 31 مليون دينار مع مخشلات ذهبية من داخل دار سكنية ضمن منطقة الكرادة وسط العاصمة.

وقالت المديرية في بيان، إن عملية إلقاء القبض تمت بعد أن توافرت معلومات لدى مفارز مكتب الكرادة لمكافحة الإجرام عن تعرض إحدى الدور السكنية للسرقة، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث.

ووفقا للبيان فإنه، بعد التحري وجمع المعلومات وبعد جهد كبير ومميز أثمر بالتوصل الى المتهم والقبض عليه، حيث تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة 443 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل.

في غضون ذلك أعلن جهاز الأمن الوطني القاء القبض على موظف في مستشفى الديوانية التعليمي أنشأ حسابا على موقع التواصل الاجتماعي باسم محافظ الديوانية ميثم الشهد البديري لابتزاز عدد من المواطنين.

وأوضح الجهاز في بيان اليوم، أن الموظف المنتحل الصفة على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) قام بابتزاز عدد من المواطنات والمواطنين الذين يراسلون الرسائل على الحساب الخاص ظنا منهم أن الحساب تابع لمحافظ الديوانية ميثم عبد الإله الشهد، حاليا مكفل وفق المادة 431 عقوبات وإحالة القضية للجنح.