اعتقال شخص حاول بث "الرعب" في نفوس العراقيين عبر سلاح وكمامة

شفق نيوز - بغداد

أفادت وزارة الداخلية العراقية، يوم الجمعة، بإلقاء القبض على شخص حاول بث "الرعب" في نفوس الناس عبر ظهوره في مقاطع فيديو متنكراً وحاملاً سلاحاً نارياً وذلك في العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، مفارز قسم شرطة الزعفرانية تمكنت من ضبط حالة نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يحمل سلاحاً نارياً ويرتدي الكمامة في محاولة لبث الرعب في نفوس المواطنين.

وأوضح البيان، أنه تم التوصل إلى الشخص خلال 48 ساعة فقط وإلقاء القبض عليه في إحدى مناطق الزعفرانية، مشيرا الى أنه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولياً.