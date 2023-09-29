اعتقال شخص تسبب "بفزع" مواطنين ببغداد والإطاحة بمتهم حاول إدخال مخدرات إلى الأراضي العراقية

شفق نيوز/ افادت مصادر امنية رسمية، يوم الجمعة، بإلقاء القبض على شخص تسبب "بفزع" مواطنين، مشيراً الى الإطاحة بمتهم حاول إدخال مخدرات إلى الأراضي العراقية عبر محافظة البصرة.

وذكر بيان لقيادة شرطة بغداد/ الكرخ، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فوج طوارئ بغداد الكرخ الخامس القى القبض على مطلق عيارات نارية تسبب بفزع المواطنين في منطقة الحارثية"، مبينا انه "تم ضبط السلاح المستخدم من قبله وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإيداعه التوقيف".

في السياق، أشار بيان لقوات الحدود العراقية الى ان "مفارز الفوج الاول في لواء حدود السواحل ضمن قيادة حدود المنطقة الرابعة ومن خلال الرصد عبر الكاميرات الحرارية تمكن من إلقاء القبض على متهم بحوزته (2) كغم من المواد المخدرة نوع "كرستال"، حاول إدخالها إلى الأراضي العراقية عبر محافظة البصرة، اذ تم تنظيم محضر ضبط اصولي وإحالة المتهم الى الجهات الاختصاصية".