اعتقال شخص بحوزته راجمة صواريخ ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، باعتقال شخص ضبط بحوزته قاعدة صواريخ في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة امنية ضبطت دراجة نارية نوع (ستوتة) واعتقلت صاحبها ضمن ساحة عنتر في الاعظمية.

وأضاف أن الدراجة تحمل صفائح معدنية ولدى تفتيشها بدقة عثر بداخلها على قاعدة صواريخ نوع راجمة (٣٥) فوهة.

ولفت إلى أنه تم حضور خبير المتفجرات والذي بدوره رفع الراجمة ضمن إجراءات اصولية.

ومنذ بداية العام الحالي استهدفت عشرات الهجمات الصاروخية المنطقة الخضراء التي تضم مقار الحكومة العراقية والبعثات الأجنبية، بالإضافة إلى القاعدة العسكرية بالقرب من مطار بغداد الدولي.