اعتقال شخص انتحل صفة لواء ومدير مكتب الفريق احمد ابو رغيف

شفق نيوز/ كشف مجلس القضاء الاعلى، يوم الخميس، عن اعتقال شخص انتحل صفة مدير مكتب وكيل وزارة الداخلية الفريق احمد ابو رغيف، مشيراً إلى تصديق اعترافاته.

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن محكمة تحقيق نينوى صدقت، اليوم، أقوال متهم انتحل صفة لواء في وزارة الداخلية ومدير مكتب وكيل وزير الداخلية الفريق احمد ابو رغيف وقام بابتزاز المسؤولين في المحافظة.

وأضاف أن "المتهم انتحل هذه الصفة لابتزاز مديري الدوائر والمسؤولين في المحافظة لدفعهم على تعيين أشخاص والحصول على مشاريع ومقاولات"، مبيناً أن "المتهم كان يهدد المسؤولين باحالتهم إلى لجنة مكافحة الفساد في حال عدم تنفيذ طلباته"

وأشار البيان إلى أن "توقيف المتهم وفق القرار 160 لسنة 1983".

وفي نهاية أغسطس/آب 2020، شكّل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لجنة لـ"التحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة" برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، وعضوية ضباط من وزارة الداخلية وأجهزة المخابرات والأمن الوطني، وهيئة النزاهة، منحت صلاحيات واسعة.

وكُلِّف جهاز مكافحة الإرهاب مهمة تنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق أو المحاكم المختصة بالمسائل التي تخص لجنة التحقيق في قضايا الفساد، وفقاً للقانون.