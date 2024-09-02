اعتقال شخصين يخفيان ثلاثة سوريين داخل سيارة في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بأن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على شخصين كانا يستقلان سيارة نوع "سلفادور" ويخفيان ثلاثة أشخاص من الجنسية السورية أسفل المقاعد الخلفية للسيارة، في محاولة لإدخالهم إلى العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن عملية القبض تمت بالقرب من سيطرة الحسينية، شمال بغداد، حيث اشتبهت القوات الأمنية بالعجلة وقامت بتفتيشها، لتكتشف وجود الأشخاص السوريين الثلاثة مخبئين داخل السيارة.

وأضاف المصدر أن المتهمين تم توقيفهم للتحقيق معهم، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.