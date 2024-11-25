اعتقال شخصين يحملان جوازات سفر اسرائيلية "مزورة" في مطار كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، باعتقال السلطات في مطار كركوك الدولي تمكنت من كشف شخصين يحملان جوازات سفر إسرائيلية "مزورة".

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مدير قسم جوازات مطار كركوك الدولي العميد سعد خلف التميمي، تمكن من كشف شخصين يحملان جوازات سفر إسرائيلية مزورة، مبينا أن اكتشاف التزوير كان أثناء تدقيق جوازات السفر، حيث تبين أن الوثائق التي يحملها الشخصان مزورة.

وأضاف المصدر، أن الشخصين تم اعتقالهما في مطار كركوك الدولي من قبل فريق الجوازات، وهما الآن رهن الاعتقال والتحقيق لدى الجهات المختصة.

ولم يوضح المصدر ملابسات الاعتقال بشكل دقيق، سواء كان الشخصان قادمين من رحلة خارجية إلى المطار أو أنهما كانا في المحافظة ويخططان للسفر عبر مطار كركوك الدولي.