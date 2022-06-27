سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اعتقال شخصين وضبط أسلحة ومواد مخدرة في بغداد (صور)

Category: أمـن

Date: 2022-06-27T14:50:05+0000
اعتقال شخصين وضبط أسلحة ومواد مخدرة في بغداد (صور)

شفق نيوز / أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، يوم الاثنين، القبض على متهمين اثنين وفق مواد قانونية مختلفة، فيما أكدت ضبط أسلحة غير مرخصة غربي العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة مشتركة من اللوائين السادس والسابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية، تمكنت خلال عمليتين منفصلتين بالإشتراك مع مفارز الاستخبارات التابعة إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، من إلقاء القبض على متهمين اثنين أحدهما ضبط بحوزته مواد مخدرة وحبوب ودراجة نارية في منطقة سبع البور، والآخر بتهمة السرقة في منطقة المعالف".

وأضافت أن "ضمن قاطع مسؤولية اللوائين ذاتهما في منطقتي حي الجهاد والمعالف، تم ضبط بندقيتي كلاشنكوف مع مخزن بندقية، في إطار عمليات التفتيش والبحث عن السلاح غير المرخص، وتم التعامل معها اصولياً".

related

تحرير أم وأولادها الثلاثة واعتقال الخاطفين في بغداد

Date: 2022-03-23 06:49:32
تحرير أم وأولادها الثلاثة واعتقال الخاطفين في بغداد

في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

Date: 2020-12-06 06:20:28
في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

الأمن يطيح بمتهم قتل حارس منزل واحرق جثته في بغداد

Date: 2022-01-23 15:06:15
الأمن يطيح بمتهم قتل حارس منزل واحرق جثته في بغداد

الشرطة الاتحادية تنفي قيام قوة تابعة لها بـ"سرقة" مطعم وسط بغداد

Date: 2021-04-08 18:10:56
الشرطة الاتحادية تنفي قيام قوة تابعة لها بـ"سرقة" مطعم وسط بغداد

الشرطة الاتحادية تطيح بـ3 مطلوبين بتهمة الإرهاب في بغداد

Date: 2020-10-05 17:02:09
الشرطة الاتحادية تطيح بـ3 مطلوبين بتهمة الإرهاب في بغداد

العراق.. القبض على 10 إرهابيين في بغداد والأنبار وديالى

Date: 2021-11-01 10:22:15
العراق.. القبض على 10 إرهابيين في بغداد والأنبار وديالى

جنايات الكرخ: محكومون فرنسيون انهاروا أمام حكم الإعدام

Date: 2019-08-04 12:29:52
جنايات الكرخ: محكومون فرنسيون انهاروا أمام حكم الإعدام

الناطق العسكري باسم الكاظمي يعلن اعتقال خمسة ارهابيين في محافظات بينها اربيل

Date: 2022-02-18 11:13:38
الناطق العسكري باسم الكاظمي يعلن اعتقال خمسة ارهابيين في محافظات بينها اربيل