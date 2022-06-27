اعتقال شخصين وضبط أسلحة ومواد مخدرة في بغداد (صور)

شفق نيوز / أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، يوم الاثنين، القبض على متهمين اثنين وفق مواد قانونية مختلفة، فيما أكدت ضبط أسلحة غير مرخصة غربي العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة مشتركة من اللوائين السادس والسابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية، تمكنت خلال عمليتين منفصلتين بالإشتراك مع مفارز الاستخبارات التابعة إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، من إلقاء القبض على متهمين اثنين أحدهما ضبط بحوزته مواد مخدرة وحبوب ودراجة نارية في منطقة سبع البور، والآخر بتهمة السرقة في منطقة المعالف".

وأضافت أن "ضمن قاطع مسؤولية اللوائين ذاتهما في منطقتي حي الجهاد والمعالف، تم ضبط بندقيتي كلاشنكوف مع مخزن بندقية، في إطار عمليات التفتيش والبحث عن السلاح غير المرخص، وتم التعامل معها اصولياً".