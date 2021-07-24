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اعتقال شخصين مشتركين بقتل والد الناشط المغيّب "علي جاسب" في ميسان

Category: أمـن

Date: 2021-07-24T08:13:47+0000
اعتقال شخصين مشتركين بقتل والد الناشط المغيّب "علي جاسب" في ميسان

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ميسان، اليوم السبت، باعتقال شخصين مشتركين باغتيال جاسب الهليجي في المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة وكالة شفق نيوز، بأن "قوة أمنية خاصة اعتقلت شخصين اثنين مشتركين بأغتيال (جاسب الهليجي) والد المحامي المغيب (علي جاسب)"، لافتا إلى أن " المعتقلين تم نقلهما لمركز احتجاز خاص"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي آذار/ مارس من العام 2021 أفاد مصدر أمني بمحافظة ميسان، بمقتل والد المحامي المغيب علي جاسب.

وكان المحامي والناشط العراقي علي جاسب، قد اختطف في الثامن من تشرين الأول ٢٠١٩، وانقطع أثره من ذلك الحين.

ووثقت كاميرا مراقبة في حينها لحظة اختطاف المحامي علي، في محافظة ميسان، من قبل ملثمين مجهولين بعد استدراجه من قبل امرأة.

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