اعتقال شخصين قاما بابتزاز فتاة واستدراجها في بغداد

شفق نيوز/ ألقت قوة أمنية من قاطع نجدة الجامعة بالعاصمة بغداد يوم الخميس، القبض على شخصين قاما بابتزاز فتاة وتهديدها ومن ثم استدراجها من دارها.

وابلغ مصدر وكالة شفق نيوز؛ أن والدة الفتاة التي تم ابتزازها استنجدت بالقوات الامنية والتي بدورها تمكنت من اعتقال شخصين في شارع الربيع غربي بغداد، واعتقال الفتاة ايضا التي تم استدراجها من قبل المتهمين.

وأشار المصدر إلى أن الأشخاص الذين قاما باستدراج الفتاة عن طريق الهاتف كل من (م ع ش) مواليد 2004 ويعمل كاسبا ويسكن محافظة البصرة، و (ي ر ك) مواليد 2011 ويعمل كاسب ايضا و يسكن محافظة بابل.

ولفت إلى أنه تم تسليم جميع الاطراف الى معاونيه قاطع نجدة الجامعة لإكمال التحقيق واحالة المتهمين إلى القضاء.