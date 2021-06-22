اعتقال شخصين على متن زورق "اجنبي" دخلا ميناء نفطي جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، يوم الثلاثاء، باعتقال شخصين كانا على متن زورق "اجنبي" دخلا ميناء نفطي جنوبي العراق.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "قوة من قيادة القوة البحرية تمكنت من القاء القبض على متهمين أثنين كانا على متن زورق صيد أجنبي، بعد دخوله المنطقة المحظورة في ميناء العميه النفطي"، مشيرة إلى "اعتراضه من قبل زورق دورية تابع للقوات البحرية العراقية".

وأوضح البيان أن "هذا الزورق يحمل مادة وقود الكاز"، مشيراً إلى "اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما لإكمال أوراقهم التحقيقية".