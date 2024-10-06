الداخلية تقول إن مجزرة "بغدادي" الأنبار أُرتكبت "بدوافع جنائية"

شفق نيوز/ أفادت وزارة الداخلية، يوم الأحد، بإلقاء القبض على شخصين اعترفا بقتل مسؤول حكومي وأسرته في محافظة الأنبار غربي البلاد بدوافع جنائية.

وقال الناطق باسم الداخلية و خلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان اليوم إنه: من خلال الإجراءات الأمنية وسرعة العمل الشرطوي، تمكن فريق عمل مختص من شرطة محافظة الأنبار وخلال ساعات من إلقاء القبض على المتهمين اللذين نفذا جريمة قتل أسرة في ناحية البغدادي وضبط العجلة التي استخدمت في هذا الحادث ومسدس.

ووفقا للبيان، إذ اعترف المتهمان بارتكابهما الجريمة بدوافع جنائية ، واتخذت بحقهما الإجراءات القانونية لإكمال أوراقهما التحقيقية لينالا جزاءهما العادل.

وكان مصدر أمني قد افاد أمس السبت، باعتقال متهمين اثنين بقتل مدير محطة كهرباء الرمادي، بعد ساعات قليلة من وقوع الحادثة.

وصباح اليوم السبت، أفاد مصدر في الشرطة المحلية، بمقتل مدير محطة كهرباء الرمادي (فراس العبيدي) مع افراد أُسرته البالغ عددهم ثلاثة أشخاص بعدما اقتحم مسلحون منزلهم في ناحية البغدادي غربي الانبار.

ولاحقاً قال مصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "منزل الضحية مدير محطة كهرباء الرمادي "فراس منعم حميد عبد شعبان العبيدي" يقع ضمن قاطع فوج الطوارئ والجيش العراقي، مبينا أن المنزل يبعد عن مقر سرية الطوارئ اقل من 200 متر.

وأوضح أن زوجته وبناته الثنتين صغيرتا السن تم قتلهم جميعا، ولم يبق سوى طفلة رضيعة عمرها 6 أشهر.

ووصف المصدر طريقة القتل بأنها "بشعة جدا"، فقد أطلق المسلحون النار على الضحايا وبعدها نحروا رؤوسهم.