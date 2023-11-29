(صور) ..اعتقال شخصين بحوزتهما كتاب اثري والسجن 7 سنوات لضابط مرتشٍ في بغداد وبابل

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية بالعاصمة بغداد، يوم الأربعاء، بإلقاء القبض على شخصين أحدهما منتسب في وزارة الدفاع العراقية ضُبط بحوزتهما كتاب أثري مخطوط باللغة العبرية على رق حيوان.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن قوة امنية ومن خلال نصب كمين محكم تم القبض على شخصين أحدهما منتسب في وزارة الدفاع والثاني موظف متقاعد ضبط بحوزتهما كتاب أثري يحتوي على 17 صفحة مكتوبة باللغة العبرية وذلك ضمن منطقة البياع في بغداد.

في غضون ذلك أصدرت محكمة جنايات بابل حكما بالسجن لمدة 7 سنوات لضابط برتبة عقيد بعد إدانته بالرشوة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أن "محكمة جنايات بابل والمختصة بنظر قضايا النزاهة أصدرت حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق ضابط برتبة عقيد يشغل منصب مدير مكتب الجريمة الاقتصادية في قضاء المسيب والإسكندرية والسدة".

وأضاف أن "المتهم تقاضى مبلغا قدره 5000 دولار أمريكي من أحد أصحاب المحال التجارية مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية"، لافتا إلى أن "الحكم جاء استنادا إلى أحكام القرار 160 / ثانيا / 1 لسنة 1983".

في سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات الرصافة حكماً بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق مروج للعملة المزيفة.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أنه "ضبط بحوزة المدان (45) ورقة فئة مئة دولار امريكي مزيفة" مشيراً إلى أنه "كان يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لأستغلال المواطنين".

وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي استنادا لأحكام المادة ‏52 /1 / أ من قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004".