اعتقال سوريين وإطلاق نار على منزلي مفوضين في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم السبت، باعتقال ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية السورية، فيما تعرض منزلين لمفوضين في شرطة المحافظة لعملية إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين، في وقت عثرت قوة أمنية على قذيفة في وسط المدينة.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز أن "قوة أمنية مشتركة متمركزة بالقرب من قرية أذربان التابعة لناحية الرياض في قضاء الحويجة، على بعد 50 كم جنوب غربي كركوك، تمكنت من اعتقال ثلاثة سوريين كانوا برفقة شخص عراقي يقود سيارة نوع هونداي إلنترا بيضاء اللون، من سكان الأنبار، كان يقوم بنقل السوريين ومحاولة إدخالهم إلى محافظة كركوك بصورة غير قانونية، وعند التدقيق في هويات الأشخاص، تبين أنهم دخلوا العراق بطريقة غير شرعية".

وأشار المصدر إلى أن "الشرطة قامت بتوقيف السوريين الثلاثة وسمحت للعراقي بالذهاب بكفالة مالية وبكفيل ضامن ومعلوم، وقد تم نقل المعتقلين مع السيارة إلى مقر الاحتجاز تمهيداً لعرضهم على القضاء".

وفي سياق متصل، أكد المصدر أن "سيارة نوع أوبل فيكترا مجهولة الأرقام هاجمت منزل مفوض في شرطة ناحية شوان في مجمع ساميل السكني التابع لناحية شوان، (40 كم شمال كركوك)، وقام المسلحون بإطلاق النار على المنزل وبوابته، قبل أن يعاودوا الهجوم على منزل مفوض آخر في قرية دوبزني التابعة لناحية شوان، مما تسبب في إلحاق أضرار بالمنزل وبوابته دون وقوع إصابات في عائلة المفوضين".

كما أضاف المصدر، أن "قوة من شرطة النجدة عثرت على قذيفة من نوع آر بي جي 7 في منطقة الخاصة مقابل حمام الساعة في شارع الكورنيش وسط كركوك، حيث قام خبير المتفجرات في الدفاع المدني بنزع القذيفة دون حدوث أية أضرار، تمهيداً لإبطال مفعولها".