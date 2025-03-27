اعتقال سوريين انتحلا صفة طبيب.. صحة البصرة تشن حملة كبيرة لضبط المخالفين

شفق نيوز/ كشف مدير دائرة صحة البصرة، عباس التميمي، يوم الخميس، عن ضبط وافدين سوريين انتحلا صفة طبيب أسنان، ضمن حملة كبيرة لمتابعة ومراقبة المراكز الصحية والصيدليات ومراكز التجميل وعيادات الأسنان.

وقال التميمي لوكالة شفق نيوز، إن "الصحة وبإسناد مكافحة الجريمة المنظمة ضبطت اليوم عيادة في منطقة الجمعيات يديرها سوريان ينتحلان صفة طبيب أسنان، ضمن الحملة التي أطلقناها مؤخراً".

وأضاف "دائرة الصحة أغلقت لغاية الآن أكثر من 50 عيادة أسنان، واتخذت بحقها إجراءات قانونية".

وتابع "الإجراءات القانونية ستكون مشددة لاسيما على الصيدليات التي سجلنا عليها خروقات كثيرة، منها عدم وجود مختصين أو وجود أشخاص بصفات غير مصرح لهم العمل بها، واستغلت بعض هذه الأماكن لصرف أدوية مخدرة ومؤثرات عقلية بغير وصفات طبية".

وأشار التميمي إلى أن "البصرة تحتوي على مركز تجميل واحد مرخص، وأقمنا حملة على باقي المراكز التي ليس لديها إجازة ممارسة مهنة، وقمنا بإغلاق 24 مركزاً تجميلياً منذ بداية العام الحالي"، مبيناً أنه "وفق قرار وزارة الصحة فإن المسموح للأطباء ذو الاختصاصات الجلدية بفتح عيادات لممارسة المهنة".