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اعتقال أُسرة ابتزت 22 فتاة وتقاضت من احداهن 70 مليونا جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-05-28T10:24:39+0000
اعتقال أُسرة ابتزت 22 فتاة وتقاضت من احداهن 70 مليونا جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الإستخبارات التابعة لوزارة الداخلية يوم الجمعة القاء القبض على أُسرة مكونة من شاب ووالدته وزوجها بتهمة ابتزاز 22 فتاة في محافظة ميسان جنوبي العراق.

وقالت الوكالة في بيان اليوم أنه بعد ورود بلاغ عن وجود عملية ابتزاز لاحدى الفتيات في محافظة ميسان ، على  الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبعد تكثيف الجهد الاستخباري ومقاطعة المعلومات تم القاء القبض على المتهم الذي اقدم على ابتزاز احدى الفتيات واخذ مبلغ مالي مقداره (70) مليون دينار عراقي مقابل عدم نشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف البيان أن المتهم اعترف من خلال التحقيقات معه قيامة بالجرم اعلاه و قيامه بـ (٢٢) عملية ابتزاز اخرى  في المحافظة  وبمساعدة والدته وزوجها الذي تم القبض عليهما بعد مداهمة منزلهما في المحافظة ذاتها من قبل المفارز اعلاه والذي اعترف زوج والدته قيامه بأبتزاز عدد كبير من الفتيات وكذلك على عدة سرقات بنفس المحافظة .

وتابع البيان أنه تم تدوين اقوالهم ابتدائياً وقضائياً بالاعتراف واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية.

وكان مصدر أمني مسؤول قد أفاد يوم الأربعاء بالقاء القبض على شخص متهم بإغواء عشرات الفتيات بتصويرهن بأوضاع مخلة وابتزازهن في محافظة ميسان جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن استخبارات ميسان القت القبض على شاب قام باستدراج أكثر من 50 فتاة عن طريق مواقع التواصل وصورهن بأوضاع مخلة ليقوم بعدها بابتزازهن.

وأضاف المصدر أن المتهم اعترف خلال التحقيقات الأولية بجمع ثروة طائلة من هذه الأفعال.

يشار الى ان المجتمع العراق شهد مؤخرا تزايد في حالات الابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الاتصالات الالكترونية خاصة لفئة النساء بالوقت الذي يفقد فيه القضاء القوانين التي تعاقب على هذه الجرائم.

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