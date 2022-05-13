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اعتقال "ستيني" سطى على مشتل غربي بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-05-13T16:23:31+0000
اعتقال "ستيني" سطى على مشتل غربي بغداد

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، باعتقال سارق مشتل زراعي في الستينيات من عمره، غربي بغداد.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز؛ إن "دوريات قاطع نجدة اليرموك ألقت القبض على سارقٍ يبلغ من العمر 60 سنة بعد قيامه بسرقة أحد المشاتل في منطقة الداودي، غربي بغداد."

وروى المصدر تفاصيل العملية بالقول إن" صاحب المشتل استنجد بطاقم دورية النجدة وأخبرهم انه لاحظ عملية سرقة محتويات المشتل بكاميرات المراقبة"، مبيناً أنه "بعد تكثيف عملية البحث والتحري وبدلالة طالب النجدة تم القبض على السارق وضبط المسروقات التي كانت بحوزته داخل سيارته الخاصة".

وبيّن المصدر أنه "تم تسليم المتهم وفق إجراءات أصولية الى مركز الشرطة".

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