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اعتقال ستة عناصر من داعش في أربع محافظات عراقية بينها بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-05-11T09:43:13+0000
اعتقال ستة عناصر من داعش في أربع محافظات عراقية بينها بغداد

شفق نيوز/ أعلن جهاز مكافحة الارهاب يوم الثلاثاء القاء القبض على ستة متهمين بالانتماء لتنظيم داعش في أربع محافظات عراقية بينها العاصمة بغداد.

وقال الجهاز في بيان اليوم، إنه باشر بواجب نوعي أول أسفر عن إلقاء القبض على إرهابيين أثنين بمنطقتي ( الأعظمية -وحي الجهاد) في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد .

ونوه البيان الى انه تمت المباشرة بواجب نوعي ثانٍ في مُحافظتي ديالى وصلاح الدين حيثُ تم إلقاء القبض على ( ٣ ) عناصر إرهابية من المطلوبين لجهاز مُكافحة الإرهاب .

وأختتم جهاز مُكافحة الإرهاب عملياتهم بالقبض على عُنصر إرهابي في قضاء الفلوجة - الأنبار، وفقا للبيان.

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