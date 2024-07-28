اعتقال سبعة أشخاص من عائلة واحدة قتلوا مواطناً في بغداد وفروا إلى الديوانية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الأحد، بمقتل مدني على يد سبعة أشخاص من عائلة واحدة، جنوبي العاصمة بغداد، وفروا هاربين إلى محافظة الديوانية قبل التمكن من لحاقهم والقبض عليهم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "سبعة أشخاص من عائلة واحدة هم كل من (ي. ه. خ) و(م. ه. خ) و(خ. ه. خ) و(م. ه. خ) و(ع. ه. خ) و(أ. م. ه) و(م. خ. ه) قاموا بقتل المجنى عليه (أ. ف. ن) من مواليد 1998، ويعمل كاسباً في منطقة عرب جبور جنوبي بغداد"

ولفت المصدر إلى أن "جريمة القتل تم تنفيذها بواسطة طعن الصحية بآلة حادة (سكين) في البطن، بسبب خلاف سابق فيما بينهم"، مبيناً أنه "تم نقل الجثة الى مستشفى الدورة الأهلي، ضمن إجراءات قسم شرطة الدورة / مركز شرطة عرب جبور، ضمن أعمال الشرطة الاتحادية".

وأشار إلى أنه "بعد التحري عن الجناة تبين أنهم هربوا بعد ارتكاب جريمتهم إلى محافظة الديوانية، حيث قامت دوريات شرطة منطقة الدورة بملاحقتهم بواسطة سيارة مدنية إلى عنوان سكنهم في الديوانية وتمكنت من إلقاء القبض على جميع المتهمين بالجريمة".

إلى ذلك أفاد مصدر أمني في محافظة ميسان، بمقتل مدني وشرطي هجومين مسلحين منفصلين من قبل مجهولين في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين مجهولين نفذوا هجوما مسلحاً على مدني ضمن قضاء المجر الكبير في ميسان"، مبيناً أن "الهجوم أسفر عن مقتل المواطن في الحال".

وبين المصدر أن "قوة أمنية نقلت جثة الضحية إلى الطب العدلي، وفتحت تحقيقاَ بالحادث لمعرفة ملابساته والقبض على الجناة".

وأضاف المصدر أن "شرطيا في مركز شرطة قضاء المجر الكبير شمال العمارة مركز المحافظة قتل بهجوم مسلح غادر أثناء خروجه من مركز شرطة القضاء".

وبين المصدر، أن "دوافع الجريمة لم تعرف لغاية الآن، فيما تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".