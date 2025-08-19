اعتقال سبعة ايرانيين نفذوا عملية سرقة في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على سبعة إيرانيين نفذوا عملية سرقة لمبلغ مالي كان داخل سيارة مركونة في منطقة المنصور وسط العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "إبلاغاً ورد إلى قسم مكافحة إجرام المنصور يوم أمس الاثنين، عن عملية سرقة لمبلغ أربعة ملايين دينار عراقي من داخل عجلة مركونة في منطقة المنصور عن طريق كسر الزجاج".

وأشار إلى أنه "تم تنفيذ واجب مشترك من قسم مكافحة إجرام الكرادة، ومركز شرطة السعدون، وفوج طوارئ الرصافة الثالث، والاستخبارات، مع قسم مكافحة إجرام المنصور، مساء اليوم للوصول إلى الجناة".

وأضاف المصدر "تم تتبع الحادث عبر الكاميرات الميدانية وكاميرات مركز المراقبة مما أدى إلى تحديد مكان تواجد المتهمين في منطقة السعدون ومشاهدة العجلات المستخدمة في الحادث (عجلتان نوع شانجان)".

وتابع "بعد أخذ الموافقات القضائية تم نصب كمين محكم وإلقاء القبض على المتهمين وهم كل من: (ح. ف. أ)، و(م. ع. ف)، و(ع. ح. غ)، و(م. م. ج)، و(م. ر. ك)، و(ع. غ. ر)، و(ع. ب. ب)، وجميعهم إيرانيو الجنسية".

وأكد المصدر أنه "تم ضبط مبلغ 3800 دولار أمريكي و53 ألف دينار عراقي، وعجلتان نوع (شانجان)، وستة جوازات سفر، وساعتان، و10 هواتف متنوعة، بحوزة المتهمين"، مضيفاً أنه "تم تسليم المتهمين مع المضبوطات أصولياً إلى قسم مكافحة إجرام المنصور لإكمال الإجراءات التحقيقية بحقهم".