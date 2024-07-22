اعتقال سبعة إرهابيين في نينوى نفذوا هجمات سابقة في المحافظة

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، يوم الاثنين، عن اعتقال سبعة ارهابيين صدرت بحقهم أحكام قضائية شديدة لتنفيذهم عدة هجمات ارهابية في محافظة نينوى بوقت سابق.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "نتيجة للجهود الاستثنائية التي تبذلها مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في محافظة نينوى لغرض استتباب الأمن في المحافظة، فقد ألقت مفارز الوكالة على سبعة ارهابيين اعترفوا صراحةً عن قيامهم بعدة هجمات ارهابية في محافظة نينوى، منها الهجوم الارهابي على ناحية بعشيقة وقضاء مخمور ومناطق اخرى من المحافظة".

ولفتت إلى أنه "نتيجة اعترافاتهم الابتدائية والقضائية، فقد صدرت بحقهم أحكام قضائية شديدة.