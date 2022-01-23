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اعتقال سائق "تكسي" قتل شرطية في صلاح الدين والقبض على داعشي بكركوك

Category: أمـن

Date: 2022-01-23T13:45:30+0000
اعتقال سائق "تكسي" قتل شرطية في صلاح الدين والقبض على داعشي بكركوك

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين، يوم الأحد، بإلقاء القبض على رجل قتل منتسبة في الشرطي ورمي جثتها على جانب في ناحية مكيشيفة جنوب شرقي تكريت، فيما ألقت قوة من الحشد الشعبي القبض على أحد عناصر داعش.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من الفوج الثاني بلواء المغاوير التابع لعمليات صلاح الدين، تمكنت من خلال التفتيش الدقيق في سيطرة الشيخ إبراهيم جنوبي صلاح الدين، من القبض على سائق أجرة نوع (سابيا) وبحوزته سلاح رشاش صغير الحجم (غدارة) مع ظرف رصاص فارغ".

وأكد أن "السائق اعترف خلال التحقيق الابتدائي بجريمة قتل فتاة شرطية في منطقة مكيشيفة 25 كم جنوب شرقي تكريت، وتم تسليمه الى مكتب مكافحة الإرهاب في قضاء الدجيل جنوبي صلاح الدين لاستكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية".

من جانب آخر، أعلن إعلام الحشد الشعبي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "قوة من اللواء 16 بالحشد الشعبي، ألقت القبض على داعشي مطلوب وفق المادة 4 إرهاب داخل محافظة كركوك".

وبين أن "قوة من استخبارات اللواء نفذت عملية نوعية بعد متابعة مستمرة، وتم تسليمه للجهات المختصة".

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