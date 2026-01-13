اعتقال سائق برلماني عراقي بتهمة تجارة المخدرات

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراق، يوم الثلاثاء، بأن كميناً أمنياً نوعياً أطاح بسائق برلماني بتهمة تجارة المخدرات.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن قوة أمنية تابعة لجهاز مكافحة المخدرات في محافظة ذي قار تمكنت، عبر كمين أمني نوعي، من اعتقال السائق الخاص لأحد أعضاء مجلس النواب العراقي للدورة الحالية، بتهمة تجارة المخدرات.

وأوضح المصدر، أن المعتقل كان بحوزته نصف كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة، مبيناً أنه جرى نقله إلى أحد مراكز الاحتجاز لإكمال الإجراءات القانونية بحقه.