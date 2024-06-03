اعتقال سائقي صهاريج يقومون بتهريب المشتقات النفطية في كركوك

شفق نيوز/اعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الاثنين، اعتقال ثلاثة سائقي صهاريج متهمين بتهريب النفط ومشتقاته في كركوك.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "مفارز اللواء الأول في شرطة الطاقة ألقت القبض على (3) متهمين وضبطت عجلاتهم نوع صهريج (غاز) المعدة لتهريب النفط ومشتقاته في محافظة كركوك".

وأضاف أنه "تم اعتقالهم لوجود مخالفات عدة، وتم ايداعهم التوقيف وحجز العجلات تمهيداً لاستكمال الاجراءات القانونية وعرضها على قاضي التحقيق المختص".