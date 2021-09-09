اعتقال سارقي حقائب نسائية ومروج مخدرات في النجف ونينوى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في النجف، يوم الخميس، باعتقال شخصين متهمين بارتكاب العشرات من جرائم السرقة في المحافظة، فيما ألقي القبض على مروج مخدرات في محافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة من مكافحة إجرام النجف، تمكنت من اعتقال شخصين بعد مطاردة استمرت لعدة أشهر"، مبينا أن المتهمين "نفذا اكثر من 60 عملية سرقة لحقائب نسائية ودراجات نارية في عموم مناطق المحافظة".

واشار الى "احالتهما للجهات المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق معهما".

وفي شأن متصل، أبلغ مصدر امني وكالة شفق، أن "مفارز مكافحة مخدرات نينوى القت القبض على مروج مخدرات اثناء قدومه من اربيل الى الموصل في سيطرة الشهيد سبهان، المدخل الشرقي لمدينة الموصل".

وبين ان "مكافحة المخدرات ضبطت كمية من مادة الكريستال داخل سيارته كمية من المخدرات".