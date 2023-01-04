اعتقال "زومبي بغداد"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، باعتقال متهم قتل صاحب صيرفة في العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "مكافحة اجرام الكرخ القت القبض على (س . ج) الملقب بـ(زومبي ) والذي قام بقتل صاحب صيرفة حيدر هادي قبل 3 ايام وهو مجرم خطير رغم صغر سنه".

ولفت المصدر الى ان "المتهم (زومبي) الآن في حالة شرود ذهني بسبب تعاطيه كمية كبيرة من المخدرات".

وكان مسلحون مجهولون اقدموا قبل أيام على تسليب صاحب منفذ لبيع الكارتات والصيرفة ضمن منطقة الحرية شمالي بغداد وقاموا بسرقة مبلغ مالي منه بعد اصابته باطلاقات نارية في منطقة الصدر ما ادى الى وفاته.