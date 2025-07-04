اعتقال زوجين سرقا 60 مليون دينار في ميسان

شفق نيوز - ميسان

أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، يوم الجمعة، عن الإطاحة برجل وامراة نفذا عملية سرقة لمبلغ 60 مليون دينار من احد المنازل بالمحافظة.

وذكرت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية من قسم مكافحة إجرام ميسان شعبة (اجرام البلدة) وبإشراف قائد شرطة محافظة ميسان اللواء الحقوقي لفته فاخر المحمداوي، نفذت عملية امنية بناءً على معلومات استدلاليّة وجهود مضنية، أدت إلى كشف حيثيات عملية السرقة ومعرفة مرتكبيها ليتم الإطاحة بهما، وهما رجل وزوجته".

وبينت القيادة، أن "المتهمين أقدما على سرقة احدى المنازل، بمبلغ قدره (60) مليون دينار عراقي"، مشيرة إلى "توقيفهما وفق احكام المادة 443 من قانون العقوبات العراقي".