"خيانة زوجية" وراء مقتل ضابط رفيع في الجيش العراقي.. القصة الكاملة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الجمعة، باعتقال زوجة العقيد في الجيش العراقي الذي قتل على يد عشيقها في العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "المدعوة (أ.خ) زوجة العقيد في الجيش (ح.ع) الذي قتله عشيقها (ع.م)، جرى مساء اليوم، اعتقالها من قبل أفراد الشرطة، ضمن قاطع منطقة الشعب، وتسليمها الى مركز شرطة الرستمية".

وفي تفاصيل الحادثة، تمت مواجهة القاتل (العشيق) بالمعلومات وأخذ اعتراف منه عن مكان وجود زوجة العقيد الهاربة، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل وتم إلقاء القبض على المتهمة (أ.خ) وضبط السلاح المستخدم في الجريمة وهو مسدس (HS)، وجرى توقيفها تمهيداً لعرضها أمام القاضي لإكمال الإجراءات القانونية بحقها".

وكانت قيادة شرطة الرصافة، في العاصمة بغداد، قد أعلنت بوقت سابق من اليوم، القبض على قاتل ضابط في الجيش العراقي بعد ساعات من مقتله.

وذكرت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "بعد ورود اخبار بوجود حادث إطلاق نار على ضابط برتبة عقيد في الجيش العراقي داخل داره على الفور تم التوجه من قبل مفارز قيادة شرطة بغداد الرصافة المتمثله ب(قسم شرطة الزعفرانية) إلى مكان الحادث، ليتم تشكيل فريق عمل مختص، حيث تم جمع المعلومات والتعمق بالتحقيق ومتابعة كاميرات المراقبة".

وبحسب البيان؛ تبين وجود علاقة غير أخلاقية (خيانة زوجية) بين المتهم وزوجة المجنى عليه وقيام الجاني بأطلاق النار على زوجها داخل داره أثناء عودته ولاذ بالفرار".

وأكد البيان؛ "إلقاء القبض على منفذ الجريمة بوقت قياسي من ارتكابه الجريمة بعد نصب كمين محكم له ضمن منطقة سوق شلال، ليتم إيداعه التوقيف وفق احكام المادة (405) ق ع لاكمال الاجراءات القانونية بحقه".