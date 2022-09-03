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اعتقال زائر بتهمة "حيازة المخدرات" وتحرير طفل مختطف وانتحار شاب بذي قار وديالى

Category: أمـن

Date: 2022-09-03T20:49:11+0000
اعتقال زائر بتهمة "حيازة المخدرات" وتحرير طفل مختطف وانتحار شاب بذي قار وديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، باعتقال شخص من البصرة ضمن زائري الاربعينية بتهمة حيازة مواد مخدرة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "قوة امنية من قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار اعتقلت مواطناً من اهالي البصرة كان برفقة عدد من زائري الاربعينية في القضاء".

وبين المصدر، ان "المعتقل عثر بحوزته على العشرات من الحبوب المخدرة".

من جانب آخر، تمكنت الأجهزة الامنية في المحافظة من ملاحقة عجلة قامت بخطف طفل عمره 8 سنوات وسط الناصرية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "القوات الامنية عممت اوصاف العجلة التي قامت بعملية الخطف على مفارزها الامنية كافة المنتشرة في المحافظة".

وأضاف ،"وبعد تضييق الخناق على الخاطفين قاموا بترك الطفل قرب احد المعامل على طريق سيد دخيل شرقي مدينة الناصرية ولاذو بالفرار لجهة مجهولة الهوية".

وفي ديالى، افاد مصدر امني، بانتحار شاب في اطراف قضاء بعقوبة لاسباب غامضة. وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شابا يبلغ من العمر ١٦ عاما اقدم على الانتحار باطلاق النار على نفسه داخل منزله في حي التحرير شرقي بعقوبة".

واضاف، ان "قوة امنية حضرت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً لكشف ملابساته الغامضة فيما نقلت الجثة الى الطب العدلي".

وتشهد ديالى حوادث انتحار مستمرة بسبب المشاكل المعيشية أو النفسية او سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

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