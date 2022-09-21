بغداد.. اعتقال "إرهابي" يقيم في فندق وآخر مطلوب لدى دولة عربية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بأن قوة أمنية اعتقلت "إرهابياً" في أحد فنادق وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية داهمت، مساء اليوم، أحد فنادق شارع المشجر في منطقة البتاوين وسط بغداد، واعتقلت من داخله أحد المطلوبين وفق المادة ٤/ارهاب، حيث كان نزيلاً في الفندق، مبينا أن القوة اقتادت المعتقل الى احد المراكز الامنية لاجراء التحقيقات اللازمة.

بدورها أفادت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، بأن سيطرة الشعب في شرطة بغداد، (شمالي العاصمة)، القت القبض على متهم مطلوب الى الإنتربول.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مفارز سيطرة الشعب التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد القت القبض على متهم مطلوب الى الشرطة العربية والدولية، ومطلوب الى احد الدول العربية، بعد التأكد من اسمه في حاسبة المطلوبين، لافتة الى اصطحابه الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون.