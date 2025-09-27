اعتقال "إرهابي" يتنقل بين مناطق بغداد

شفق نيوز- بغداد

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، يوم السبت، القبض على أحد العناصر الإرهابية في العاصمة بغداد بعملية نوعية دقيقة استندت إلى جهد استخباري عالي المستوى.

وأوضح الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "الإرهابي كان قد عمل فيما كان يعرف بـ(ولاية الجنوب) ضمن مفرزة نقل تختص بنقل المواد المتفجرة والأسلحة من مناطق متفرقة بجنوب العاصمة بغداد".

وأضاف: "وفي عام 2015 وبعد تضييق الخناق من القوات الأمنية انتقل إلى محافظة أخرى، وبعد مداهمة مضافاتهم من قبل القوات الأمنية عاد مرة أخرى إلى جنوب بغداد ليستمر بممارسة نشاطاته الإرهابية، حتى خسروا جميع ملاذاتهم".

ولفت إلى أن "هذا الإرهابي ظل متنقلاً هارباً بين منطقة وأخرى لكونه مطلوباً إلى الأجهزة الأمنية إلى أن تم إلقاء القبض عليه من قبل عناصر الجهاز".