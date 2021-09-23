اعتقال إرهابي وآخر بدكة عشائرية في بغداد ومتهم بقتل امرأة في الديوانية

شفق نيوز / أعلنت شرطة بغداد، يوم الخميس، إلقاء القبض على متهم بالإرهاب وآخر بالدكة العشائرية، فيما أكدت قيادة شرطة الديوانية إلقاء القبض على متهم بقتل امرأة بعد ساعتين على ارتكاب جريمته.

وذكرت شرطة بغداد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بناءً على معلومات دقيقة توفرت لدى قسم شرطة الراشدية ألقت مفارز القسم القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب".

وأضافت أن "مفارز قسم شرطة الشعب والتابع للقيادة أيضا ألقت القبض على متهم مطلوب وفق قضايا تتعلق بالدكة العشائرية، وتم اقتياده إلى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".

وفي الديوانية، اوضحت الشرطة أن "قوة من مكتب مكافحة الإجرام في الشامية وبالاشتراك مع مركز شرطة الصلاحية وخلال عملية نوعية ألقت القبض على أحد المتهمين بقتل امرأة في ناحية الصلاحية، وذلك بعد أقل من ساعتين على ارتكاب جريمته".

وأشارت إلى أن "المتهم البالغ من العمر ٣٦ سنة، اعترف أثناء التحقيق قيامه بارتكاب الجريمة، بسبب خلاف على طعام زوار الإمام الحسين، وذلك عن طريق قيامه بإطلاق النار على منزل الضحية بواسطة بندقية RBK مما أدى إلى تعرضها إلى الإصابة بإطلاقة استقرت في الرأس أدت إلى وفاتها في الحال".

ولفتت شرطة الديوانية، إلى أن "الحادثة أدت إلى إصابة شخصين آخرين بجروح، حيث ضبط في محال الحادث البندقية التي تسببت في قتل المجنى عليها، إضافة إلى مسدس".

ووفقاً للشرطة، جرى توقيف المتهم من قبل قاضي التحقيق، تمهيدا لإحالته إلى المحكمة المختصة حتى ينال جزاءه العادل".