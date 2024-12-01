اعتقال "إرهابي" في واسط بالتعاون مع كوردستان وشخص يقتل عمه وابنه بذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الأحد، بمقتل شخصين اثنين بهجوم مسلح غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة، في حين أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، عن اعتقال إرهابي "مصنّع عبوات وسموم"، وكان يعمل بما يسمى "ولاية نينوى"، بالتعاون مع أسايش كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصا أقدم على قتل عمه وابنه الذي يعمل معاون طبي في دائرة صحة ذي قار، رميا بالرصاص بواسطة سلاح كلاشنكوف داخل مرأب محلي بقضاء البطحاء غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدر، أن "المجنى عليهما متهمين بقتل شقيق الجاني في عام 2004 بسبب خلاف عائلي بين الطرفين، حيث تواجه معهم اليوم في مجلس عزاء وترصد لهم أثناء عودتهم لمنزلهم عبر إحدى العجلات الموجودة في الكراج الموحد وقتلهما بعدة رصاصات في جسدهما".

من جانبه قال جهاز مكافحة الإرهاب، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة تمكن ابطال جهاز مكافحة الارهاب من إلقاء القبض على احد ارهابيي عصابات داعش والذي يعمل بمنصب (مُصَنِع عبوات وسموم) في محافظة واسط".

وفي إطار التعاون والتنسيق مع مديرية عمليات جهاز اسايش اقليم كوردستان تم القاء القبض على الإرهابي، والذي كان يعمل فيما كان يسمى (ولاية نينوى) في عصابات داعش المهزوم".