اعتقال "إرهابي" في أربيل بعد تنسيق بين الأسايش والاستخبارات العراقية

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الأحد، عن اعتقال عنصر إرهابي، إثر تنسيق وعمل مشترك المديرية العامة للاستخبارات والامن في أربيل.

وذكر بيان للخلية: "استمرار التنسيق العالي المشترك بين القوات الأمنية في المركز والإقليم كانت له نتائج إيجابية، إذ وردت معلومات دقيقة عن تواجد احد العناصر الإرهابية في محافظة أربيل، ومن خلال التعاون الأمني تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن أربيل التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع من القاء القبض على هذا الإرهابي المطلوب للقضاء وفق احكام المادة (4) إرهاب".

وأضاف أنه تم "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وتسليمه الى جهة الطلب".