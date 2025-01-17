اعتقال "إرهابي خطير" في البصرة وأخر مطلوب في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في قضاء الزبير بمحافظة البصرة، ليل الجمعة السبت، بأن قوة أمنية تمكنت من اعتقال إرهابي وصفه بالخطير متخصص بثقب أنابيب النفط غربي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز أن المتهم اشتبك مع القوات الأمنية في شوارع قضاء الزبير قبل أن تتمكن القوة من محاصرته واعتقاله دون وقوع إصابات.

وأوضح أن المتهم يُعد من أخطر المطلوبين في البصرة، ويعمل في مجال تخريب أنابيب تصدير المشتقات النفطية، وهو مطلوب وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب.

وفي عملية أخرى، أعلنت شرطة الرصافة عن اعتقال متهم مطلوب في منطقة الزعفرانية ببغداد.

وأفادت مصدر في الشرطة لوكالة شفق نيوز، أن العملية تمت بعد نصب كمين محكم للمتهم، وهو مطلوب أيضًا وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب.