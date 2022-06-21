اعتقال "إرهابيين" وعصابتين لتجارة المخدرات بينهم أجانب في بغداد

شفق نيوز /أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، اعتقال "إرهابيين" اثنين وعصابتين لتجارة وترويج المواد المخدرة بينهم متهمان يحملان الجنسية الأجنبية في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة .

وقالت مديرية اعلام عمليات بغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "قطعات فرقتي المشاة (السادسة ، الحادية عشرة) تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة ٤/١ ارهاب جاء ذلك خلال رصد تحركات احدهما في منطقة شهداء/ ابي غريب والاخر خلال محاولة دخوله العاصمة عبر سيطرة الشعب".

وأضاف البيان ان "قوة من اللواء (٤٢) فرقة المشاة الحادية عشرة تمكنت من القاء القبض على عصابة تتاجر بالمواد المخدرة مكونة من شخصين ضبط بحوزتهما (٣١٠) غرام من مادة الكريستال مع ميزان الكتروني وبندقية غير مرخصة بعد ان وردت معلومات استخبارية تفيد بتواجدهم"، مبينة أنه "تم تشكيل فريق عمل والتوجه الى المكان المتواجدين فيه وبكمين محكم نصب لهم تم اعتقالهما في تقاطع الگيارة شرقي العاصمة بغداد".

وتابع البيان أن "قوة من اللواء الثامن الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت ومن خلال ورود معلومات استخبارية من القاء القبض على عصابة بالمواد المخدرة مكونة من شخصين اثنين(اجانب) ضبط بحوزتهما "كيلو وربع غرام" من مادة الحشيشة وذلك ضمن قاطع المسؤولية بجانب الكرخ"، مبيناً انه "تم تسليم المتهمين مع المواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".